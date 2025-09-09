Терещенко о «Динамо»: «Кроме Кубка Гагарина, другой цели нет. Это клуб с большой историей. Трофеи давно не выигрывали, хочется, чтобы порадовали фанатов»
Алексей Терещенко надеется, что «Динамо» сможет выиграть Кубок Гагарина.
«Во-первых, Мамин – очень хорошее приобретение. Магомед Шараканов себя неплохо проявил. У «Динамо» большие задачи, как и всегда.
Не может быть у них цели, кроме как выиграть Кубок Гагарина. Это клуб с большой историей и игроками. Я, как воспитанник и болельщик «Динамо», очень переживаю за клуб.
Хочется, чтобы они порадовали фанатов, ведь давно не выигрывали трофеи», – заявил бывший форвард «Динамо» Алексей Терещенко.
