Терещенко о «Динамо»: «Кроме Кубка Гагарина, другой цели нет. Это клуб с большой историей. Трофеи давно не выигрывали, хочется, чтобы порадовали фанатов»

Алексей Терещенко надеется, что «Динамо» сможет выиграть Кубок Гагарина.

«Во-первых, Мамин – очень хорошее приобретение. Магомед Шараканов себя неплохо проявил. У «Динамо » большие задачи, как и всегда.

Не может быть у них цели, кроме как выиграть Кубок Гагарина. Это клуб с большой историей и игроками. Я, как воспитанник и болельщик «Динамо», очень переживаю за клуб.

Хочется, чтобы они порадовали фанатов, ведь давно не выигрывали трофеи», – заявил бывший форвард «Динамо» Алексей Терещенко .