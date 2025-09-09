Терещенко о СКА: «Состав хороший, единственная проблема – вратарская линия. Ларионову нужно время, по взмаху волшебной палочки ничего не бывает»
Алексей Терещенко высказался про 2 поражения СКА на старте сезона КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова на выезде проиграла «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).
«Даже сравнивать СКА при Ларионове и Ротенберге не стоит – это неправильно, ведь команды совершенно разные. Пока только начало сезона, Игорь Николаевич недавно пришел, новые игроки вкатываются в команду, поэтому нужно время.
По взмаху волшебной палочки просто так ничего не бывает. У СКА хороший состав, единственная проблема – вратарская линия», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Ларионов проиграл в СКА второй матч подряд. Зато везет из Нижнего ящик малины
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
