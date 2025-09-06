Голдобин набрал 1+1 в дебютном матче за СКА в КХЛ. Армейцы ранее забрали форварда из списка отказов «Спартака»

Николай Голдобин набрал 2 очка в дебютном матче за СКА в КХЛ.

Сегодня команда под руководством Игоря Ларионова проиграла «Шанхаю» (4:7) в выездном матче.

Форвард армейцев Николай Голдобин отметился голом и результативной передачей. Это его первый матч за петербуржцев в Фонбет Чемпионате КХЛ .

Напомним, в межсезонье СКА забрал Голдобина из списка отказов «Спартака ».

Американский форвард Рокко Грималди дебютировал в КХЛ за армейцев, забив гол и сделав результативный пас.