Миронов о матчах «Спартака» против СКА с Голдобиным: «Для нас все игры принципиальные. Для меня он просто игрок другого клуба»

Андрей Миронов высказался об уходе Николая Голдобина из «Спартака».

Клуб поместил 29-летнего форварда в список отказов, откуда его забрал СКА .

– Одной из центральных тем межсезонья стал уход Голдобина из «Спартака». Ждете принципиального противостояния с командой бывшего партнера в сезоне КХЛ?

– Все игры для нас принципиальные, готовимся ко всем матчам одинаково.

– Как-то особо готовитесь встречать Голдобина на льду?

– Нет, для меня это просто игрок другого клуба, – сказал капитан красно-белых .