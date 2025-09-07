Миронов о матчах «Спартака» против СКА с Голдобиным: «Для нас все игры принципиальные. Для меня он просто игрок другого клуба»
Андрей Миронов высказался об уходе Николая Голдобина из «Спартака».
Клуб поместил 29-летнего форварда в список отказов, откуда его забрал СКА.
– Одной из центральных тем межсезонья стал уход Голдобина из «Спартака». Ждете принципиального противостояния с командой бывшего партнера в сезоне КХЛ?
– Все игры для нас принципиальные, готовимся ко всем матчам одинаково.
– Как-то особо готовитесь встречать Голдобина на льду?
– Нет, для меня это просто игрок другого клуба, – сказал капитан красно-белых.
