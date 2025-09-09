  • Спортс
0

Гераськин о Тамбиеве: «Требовательный, дисциплина на первом месте. С Разиным они чем-то похожи. В «Адмирале» буду стараться оправдать доверие»

Игорь Гераськин поделился мнением о работе с Леонидом Тамбиевым.

– Какие у вас первые впечатления от работы с Леонидом Тамбиевым?

– Требовательный тренер, но главный и должен быть таким. Дисциплина стоит на первом месте. Я бы сказал, что они даже чем-то с Андреем Владимировичем Разиным похожи.

Перед переходом поговорили с Леонидом Григорьевичем Тамбиевым. Мне ясно, как он меня хочет использовать и для чего пригласил в «Адмирал».

– Какие моменты вы обсуждали? Свою роль в команде?

– Не то, что роль. Мы созванивались с ним. Он спросил, как я отношусь к переходу в «Адмирал». Я ответил, что никаких проблем нет. Нету такого, что я не хотел лететь во Владивосток.

Увидел большую заинтересованность с его стороны. Это подкупает. Буду стараться на льду оправдывать доверие, – сказал нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин, ранее выступавший за «Металлург». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
