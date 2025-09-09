Тамбиев о победе по буллитам: «Шанхай» очень веселая команда, мастеровитая. «Адмирал» настраивался конкретно»
Леонид Тамбиев оценил победу над «Шанхай Дрэгонс» (4:3 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Довольны результатом. Хороший первый период от нас. Во втором начали некоторые вещи неправильно делать, инициатива перешла к сопернику. В третьем периоде она переходила, могли довести матч до победы.
Соперник легкий, мастеровитый, наказал нас за ошибку. Первая игра — был мандраж, волнение. Ребята настраивались конкретно. «Шанхай» очень веселая команда», — сказал тренер «Адмирала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости