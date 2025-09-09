Тамбиев о победе по буллитам: «Шанхай» очень веселая команда, мастеровитая. «Адмирал» настраивался конкретно»

Леонид Тамбиев оценил победу над «Шанхай Дрэгонс» (4:3 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Довольны результатом. Хороший первый период от нас. Во втором начали некоторые вещи неправильно делать, инициатива перешла к сопернику. В третьем периоде она переходила, могли довести матч до победы.

Соперник легкий, мастеровитый, наказал нас за ошибку. Первая игра — был мандраж, волнение. Ребята настраивались конкретно. «Шанхай » очень веселая команда», — сказал тренер «Адмирала ».