Терещенко о поражении СКА от «Шанхая»: «Дайте Ларионову время спокойно поработать. Команда меняется, ушел ряд ведущих хоккеистов. Что же мы по первой игре сразу всех меряем?»
Алексей Терещенко высказался о поражении СКА от «Шанхая» со счетом 4:7.
«Пришел новый тренер, команда меняется, ушел ряд ведущих игроков. Дайте время Ларионову спокойно поработать. Что же мы по первой игре сразу всех меряем?
Конечно, проиграли команде, которая собралась буквально 2-3 недели назад, но у них опытные игроки, поэтому неудивительно», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
