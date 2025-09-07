Терещенко о поражении СКА от «Шанхая»: «Дайте Ларионову время спокойно поработать. Команда меняется, ушел ряд ведущих хоккеистов. Что же мы по первой игре сразу всех меряем?»

Алексей Терещенко высказался о поражении СКА от «Шанхая» со счетом 4:7.

«Пришел новый тренер, команда меняется, ушел ряд ведущих игроков. Дайте время Ларионову спокойно поработать. Что же мы по первой игре сразу всех меряем?

Конечно, проиграли команде, которая собралась буквально 2-3 недели назад, но у них опытные игроки, поэтому неудивительно», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Я увидел дебют «Шанхая» в Петербурге – забросили 7 шайб СКА и влюбили в себя