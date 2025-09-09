Ротенберг о работе в сборной России: «Гордость для каждого хоккеиста и тренера. Это высшее достижение. Каждый игрок приезжает с огромным удовольствием и полностью отдается»

Роман Ротенберг назвал работу в сборной России гордостью.

«Работа в сборной России - гордость для каждого хоккеиста и тренера. Это высшее достижение.

Каждый игрок приезжает с огромным удовольствием и полностью отдается. Нужно выходить за сборную и биться до конца.

У всех игроков есть шанс попасть в сборную», – сообщил первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и главный тренер сборной «России 25».

Отметим, что на сайте ФХР Ротенберг также аттестован как «руководитель штаба сборных команд России по хоккею, включая аналитический и статистический отделы».

С весны 2022 года сборные России всех возрастов не участвуют в турнирах под эгидой ИИХФ.