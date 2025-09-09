Ротенберг допустил, что Демидов станет лучшим новичком НХЛ: «Катание на высочайшем уровне, прекрасное игровое мышление»
Роман Ротенберг допустил, что Иван Демидов станет лучшим новичком нового сезона НХЛ.
19‑летний форвард перешел в «Монреаль» в конце прошлого сезона из СКА, набрав за «Канадиенс» 4 (1+3) очка в 7 матчах с учетом плей-офф.
«У Демидова есть перспективы стать лучшим новичком по итогам предстоящего сезона НХЛ.
Демидов катается на высочайшем уровне, у него прекрасное игровое мышление», — сказал первый вице‑президент ФХР, тренер «Россия 25».
