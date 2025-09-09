Рашевский об 1:2 с «Ак Барсом»: «Авангард» немного проспал. Мы должны уверенно начинать матчи, жестко и агрессивно»
Дмитрий Рашевский оценил поражение от «Ак Барса» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Сложилось ощущение, что «Авангард» сегодня перегорел, потому что было очень много брака.
— Возможно, кто-то перенервничал, перегорел. Но мы все опытные, взрослые ребята, у нас не так много молодых.
Мы должны уверенно начинать матчи, жестко и агрессивно, но сегодня мы немного проспали, — сказал нападающий «Авангарда».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
