Рашевский об 1:2 с «Ак Барсом»: «Авангард» немного проспал. Мы должны уверенно начинать матчи, жестко и агрессивно»

Дмитрий Рашевский оценил поражение от «Ак Барса» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Сложилось ощущение, что «Авангард» сегодня перегорел, потому что было очень много брака.

— Возможно, кто-то перенервничал, перегорел. Но мы все опытные, взрослые ребята, у нас не так много молодых.

Мы должны уверенно начинать матчи, жестко и агрессивно, но сегодня мы немного проспали, — сказал нападающий «Авангарда ».