Ги Буше об 1:2 от «Ак Барса»: «На старте матча мы неплохо действовали, но как только они забросили, занервничали и начали торопиться. Это сыграло злую шутку»

Ги Буше высказался о поражении от «Ак Барса» со счетом 1:2.

– На старте матча мы очень неплохо действовали, но как только они забросили, мы занервничали и начали торопиться. Это сыграло злую шутку. У нас была возможность забить, но нужно отдать должное сопернику, они уверенно действовали и заслужили победу.

– Как считаете, если бы получилось забить раньше, было бы легче?

– Не хочется признавать, но считаю, что удача сыграла свою роль. Все устали от предсезонки, хотели порадовать болельщиков, но, получив гол в свои ворота, слишком сильно расстроились. Нужно лучше справляться с такими ситуациями.

Поменять сочетания форвардов? Такие решения нужно принимать с холодной головой, а не сразу после матча. Нужно успокоиться и все разобрать. Сегодня, например, я пробовал вносить изменения. Неоднократно говорил, что у нас много новичков, поэтому требуется время, чтобы понять, кто с кем хорошо играет.

– «Авангард» проиграл по вбрасываниям в первых двух периодах, а Потуральски выиграл менее 30 процентов. Хотелось бы получить на этот счет вашу оценку.

– Да, «Ак Барс» сегодня был лучше в этом компоненте. Но важно учитывать, что вбрасывания выигрывает не только центрфорвард, и, но и крайние нападающие, которые ему помогают. И их крайние нападающие действовали быстрее.

Кроме того, сегодня мы допускали непозволительно много потерь и медленно менялись. По этим аспектам мы были неплохи, а они очень хороши.

– Почему сразу не сняли вратаря в концовке большинстве?

– Когда ты играешь «5 на 4», достаточно одного броска, чтобы в твои ворота влетела шайба – и матч будет завершен. Я решил, что буду доверять своей спецбригаде, поэтому мы сняли вратаря только на последней минуте. Противник отбрасывался и нам не хватило времени, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

