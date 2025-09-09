Тамбиев о дисциплине в игре с «Шанхаем»: «У нас нападающий 2 раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него. Он все понял, надеюсь»

Леонид Тамбиев высказался о дисциплине в матче с «Шанхаем» (4:3 Б).

Нападающий «Адмирала » Даниил Гутик получил 4 минуты штрафа.

– Удаления – от мандража?

– У нас есть праворукий нападающий, два раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него.

Он все понял, надеюсь. Больше не будет удаляться, будет ногами дорабатывать, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .