Тамбиев о дисциплине в игре с «Шанхаем»: «У нас нападающий 2 раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него. Он все понял, надеюсь»
Леонид Тамбиев высказался о дисциплине в матче с «Шанхаем» (4:3 Б).
Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик получил 4 минуты штрафа.
– Удаления – от мандража?
– У нас есть праворукий нападающий, два раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него.
Он все понял, надеюсь. Больше не будет удаляться, будет ногами дорабатывать, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
