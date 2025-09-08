Ротенберг о Хартли: «Мы весь год были на связи, обсуждали тренерские вопросы. Поздравил его, когда он получил назначение в «Локомотив»

Роман Ротенберг заявил, что весь год был на связи с Бобом Хартли.

– Знаю, что вы контактируете с Бобом Хартли. Он советовался с вами, когда подписывал контракт с «Локомотивом»?

– Мы на связи с Хартли были весь год. И не только с ним, но и с другими иностранными тренерами. Мы много общаемся, обсуждаем тренерские вопросы. Боб много внимания уделяет детскому хоккею, в этот процесс вовлечен и его сын. И мы очень много советовались по тренерам в России. Хартли многих знает лично. И мы думали, с кем работать.

Благодаря советам Боба и нашему общению я смог выстроить даже в команде МХЛ правильный штаб – там есть тренеры, которые раньше работали с Хартли.

Очень большое уважение Бобу за то, что всегда делится своим мнением. Я его поздравил, когда он получил назначение в «Локомотив». Мы по-прежнему на связи. Я ему желаю удачи, – сказал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»