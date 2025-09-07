Коростелев про ошибки и удаления в игре с «Сочи»: «Идет построение команды, у «Спартака» новые ребята и тройки. Это нормально. Добыли трудовую победу»

Никита Коростелев высказался после победы над «Сочи» (4:3).

Нападающий «Спартака» забил гол в этом матче.

– Много ошибок и удалений. Было волнение перед первым матчем чемпионата?

– Безусловно. В первых играх будет больше ошибок, чем в мае. Это надо пройти.

Идет построение команды. У нас новые ребята и тройки. Это абсолютно нормально. Сегодня добыли трудовую и командную победу.

– Первый гол за «Спартак» в дебютном матче. Груз с плеч упал?

– Да, лукавить не буду. Для любого игрока забить в первом матче сезона очень важно. Первая игра прошла и впереди еще 67. Дальше – больше, – сказал нападающий «Спартака» Никита Коростелев.