Коростелев про ошибки и удаления в игре с «Сочи»: «Идет построение команды, у «Спартака» новые ребята и тройки. Это нормально. Добыли трудовую победу»
Никита Коростелев высказался после победы над «Сочи» (4:3).
Нападающий «Спартака» забил гол в этом матче.
– Много ошибок и удалений. Было волнение перед первым матчем чемпионата?
– Безусловно. В первых играх будет больше ошибок, чем в мае. Это надо пройти.
Идет построение команды. У нас новые ребята и тройки. Это абсолютно нормально. Сегодня добыли трудовую и командную победу.
– Первый гол за «Спартак» в дебютном матче. Груз с плеч упал?
– Да, лукавить не буду. Для любого игрока забить в первом матче сезона очень важно. Первая игра прошла и впереди еще 67. Дальше – больше, – сказал нападающий «Спартака» Никита Коростелев.
