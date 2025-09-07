Жамнов после 4:3 с «Сочи»: «Было много брака. Делать выводы после первой игры неправильно. Кто-то волновался, поэтому рубить с плеча не буду»

Алексей Жамнов оценил игру «Спартака» в матче с «Сочи» (4:3).

– Не показалось, что сегодня был прежний «Спартак»?

– Я то же самое сказал после игры. Есть моменты, которые мы объясняем, но сами усложняем себе игру даже тогда, когда это делать нельзя. Можно списать на первую игру и так далее, но эти моменты волнуют меня. Для нас все первые матчи складываются тяжело.

Не должно быть разделения на команды, надо выходить и настраиваться только на победу. Самое главное – это игровая дисциплина при выполнении игрового задания. Делать выводы после первой игры неправильно. Кто-то волновался, поэтому рубить с плеча я не буду.

Сегодня было много брака. Это первая игра, есть волнение. Надеюсь, что в дальнейшем это будет уходить и ребята будут делать правильные вещи.

– В конце первого периода «Спартак» имел преимущество по броскам. Какие изменения вы внесли в перерыве, чтобы распечатать ворота «Сочи»?

– Броски были. На цифрах по броскам все замечательно, но не было агрессии. Мы донесли это до ребят.

– Как вам Джоуи Кин?

– Кин адаптировался. Мы уже видим, как можем его использовать. К нему нет претензий, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .