Профака о 0:5 от «Северстали»: «Это хоккей, всякое бывает. Нужно продолжать движение вперед, работать»
– Это хоккей, всякое бывает. Это ни в коем случае не отговорка – просто нужно играть и реализовывать свои шансы.
– В третьем периоде много давили, но пропустили две шайбы. Что стало ключевым моментом концовки?
– Мы нанесли много бросков, старались оказывать давление. Вратарь соперника сыграл очень хорошо. Нам нужно сыграть проще и реализовывать свои моменты.
– При игре в меньшинстве команда выстояла. Насколько сложно было сдерживать соперника в эти минуты?
– У них хорошее большинство, это видно даже по видеоразборам – ребята здорово двигаются. Но и мы в меньшинстве отработали, выкладывались по максимуму.
– Какой компонент нужно улучшить к следующей игре, чтобы добиться положительного результата?
– Прежде всего – продолжать движение вперед. Мы много работали, нужно работать и дальше. Сегодня так сложилось, что соперник большего добился, – сказал защитник «Нефтехимика» Лука Профака.