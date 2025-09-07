Гришин о 0:5 от «Северстали»: «Противник нас полностью переиграл. Очень сложно пока даются голы, хотя у нас квалифицированные нападающие. Надеюсь, исправим этот элемент»
– Трудно приходить на пресс-конференцию после таких матчей. Мысли начинают крутиться разные в голове, постоянно что-то прокручиваешь. Сразу начинаешь искать решения.
Противник нас полностью сегодня переиграл. Что тут говорить… это было видно. Игра не удалась. Противник здорово сыграл, с победой их.
– Как оцените атмосферу на трибунах?
– Хорошая, первый матч в сезоне. Была слышна очень серьезная поддержка. К сожалению, не удалось их порадовать.
Неприятно, когда зрители уходят с трибун заранее до конца матча. Это не очень хороший момент. Постараемся больше не доводить до такого.
– Что-то хорошее можно найти в таком матче?
– Моменты все равно были. Но очень сложно пока даются забитые шайбы, хотя у нас квалифицированные нападающие. Надеюсь, этот элемент исправим.
Но повторюсь, моменты есть. Хотя с такой командой как «Северсталь» к таким моментам надо бережнее относиться. Надо реализовывать. Тогда какие-то шансы будут.
К сожалению, без заброшенных шайб игры на выигрываются. Над этим компонентом надо очень серьезно работать, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.
«Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик» – 5:0. Самойлов отбил 24 броска