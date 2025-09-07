Гришин о 0:5 от «Северстали»: «Противник нас полностью переиграл. Очень сложно пока даются голы, хотя у нас квалифицированные нападающие. Надеюсь, исправим этот элемент»

Игорь Гришин подвел итоги матча с «Северсталью» (0:5).

– Трудно приходить на пресс-конференцию после таких матчей. Мысли начинают крутиться разные в голове, постоянно что-то прокручиваешь. Сразу начинаешь искать решения.

Противник нас полностью сегодня переиграл. Что тут говорить… это было видно. Игра не удалась. Противник здорово сыграл, с победой их.

– Как оцените атмосферу на трибунах?

– Хорошая, первый матч в сезоне. Была слышна очень серьезная поддержка. К сожалению, не удалось их порадовать.

Неприятно, когда зрители уходят с трибун заранее до конца матча. Это не очень хороший момент. Постараемся больше не доводить до такого.

– Что-то хорошее можно найти в таком матче?

– Моменты все равно были. Но очень сложно пока даются забитые шайбы, хотя у нас квалифицированные нападающие. Надеюсь, этот элемент исправим.

Но повторюсь, моменты есть. Хотя с такой командой как «Северсталь» к таким моментам надо бережнее относиться. Надо реализовывать. Тогда какие-то шансы будут.

К сожалению, без заброшенных шайб игры на выигрываются. Над этим компонентом надо очень серьезно работать, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

«Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик» – 5:0. Самойлов отбил 24 броска