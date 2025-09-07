Козырев о 5:0 с «Нефтехимиком»: «Счет не отображает соотношение сил. У соперника было много моментов. Самойлов у нас здорово сыграл в нужный момент»
Андрей Козырев высказался после матча с «Нефтехимиком» (5:0).
«Наши болельщики проделали сюда большой и сложный путь. Мы не могли их разочаровать. Пытались играть хорошо, победили.
Такой счет не отображает соотношение сил. У соперника было много моментов. Самойлов у нас здорово сыграл в нужный момент.
Ключевым моментом матча, который повлиял на итог, стал второй период, на мой взгляд, когда мы получили четырехминутное удаление и нам удалось своими действиями забрать много сил у соперника. Думаю, это и повлияло на исход матча», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
«Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик» – 5:0. Самойлов отбил 24 броска
