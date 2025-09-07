«Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик» – 5:0. Самойлов отбил 24 броска

«Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Вратарь «Северстали » Александр Самойлов отразил все 24 броска в створ ворот, сделав шатаут.

Следующий матч клуб из Череповецка проведет в гостях 9 сентября с «Локомотивом».

«Нефтехимик » 9 сентября дома встретится с «Трактором».