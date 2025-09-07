«Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик» – 5:0. Самойлов отбил 24 броска
«Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
Вратарь «Северстали» Александр Самойлов отразил все 24 броска в створ ворот, сделав шатаут.
Следующий матч клуб из Череповецка проведет в гостях 9 сентября с «Локомотивом».
«Нефтехимик» 9 сентября дома встретится с «Трактором».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
