Дмитрий Вишневский: «18-й сезон в КХЛ ощущается нормально, приятно начинать его в «Спартаке». Не нервничаю, не переживаю, эмоции только радостные»
Дмитрий Вишневский отметил, что ему приятно начать новый сезон в «Спартаке».
Сегодня клуб победил в матче с «Сочи» со счетом 4:3.
Для 35-летнего защитника этот сезон стал 18-м в карьере в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«18-й сезон в КХЛ ощущается нормально, каждый сезон как новый. Как будто все заново. Приятно начинать этот сезон в «Спартаке». Не нервничаю, не переживаю, эмоции только радостные.
Сыграли сегодня только первый матч, пока рано как-то оценивать. Давать полноценную оценку изменениям в команде надо в самом конце сезона. По личным ощущениям каждый год кажется, что команда становится сильнее. Верю в ребят», – сказал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости