Директор «Северстали» об отказе от абонементов: «Выгоднее продавать билеты на отдельный матч и иметь полный дворец, чем продавать абонемент с дисконтом на сезон»

Директор «Северстали» объяснил отказ от продажи абонементов.

– С 2020 года, когда случилась пандемия, мы вынуждены были отказаться от абонементов, потому что матчи отменялись, действовали ограничения по посещаемости. После этого думали, как будем возвращать – частично или нечастично.

После снятия ограничений уже чисто из-за финансовых показателей и прогнозов мы решили: два года жили без абонементов – почему бы не продолжить.

В данный момент нам выгоднее продавать билеты на отдельно взятый матч и иметь полный дворец, чем продавать абонемент с дисконтом на весь сезон.

– Насколько такая схема выгодна для клуба?

– С 2020 года увеличилось количество матчей в регулярке: было и 52, и 56, а сейчас вообще 68. Соответственно, это все входит в цену абонемента, его цена тоже растет.

До 2020-го абонемент продавался в начале сезона с некой скидкой – например, 30%. Расчетная стоимость места умножалась на количество матчей, а потом на это давалась скидка.

Поняли, что мы эти 30% теряем. Задали вопрос: «Почему тогда не продавать абонемент по полной стоимости?» Можно продавать по полной стоимости, но тогда самый дешевый абонемент будет стоить примерно 20 тысяч рублей. Не говорю про самые дорогие – на них ценник может составить 70 тысяч.

Может быть, в Москве или других богатых городах такое возможно. Но мы все-таки живем в регионе, население 300 тысяч – и 70 тысяч… Словили бы такой же хейт, как с отменами абонементов.

Так что пока возвращаться не планируем. Ввиду того, как играет команда, какой состав, кто тренер, у нас посещаемость и без абонементов выше 90%: в прошлом сезоне было 92,8%, 11 аншлагов из 34 домашних матчей.

Теперь у нас проблема не как завлечь народ, а как удовлетворить все запросы. Спрос гораздо выше, чем предложение. У нас дворец на 5500 мест, а желающих гораздо больше, – сказал директор «Северстали » Николай Канаков .

