ФК «Локомотив» об авиакатастрофе под Ярославлем в 2011-м: «Трагедия, потрясшая весь спортивный мир. Глубокие соболезнования родным и близким погибших»
ФК «Локомотив» высказался об авиакатастрофе под Ярославлем в 2011 году.
Самолет, на котором хоккейный клуб «Локомотив» вылетел в Минск, разбился близ ярославского аэропорта Туношна.
«7 сентября 2011 года, четырнадцать лет назад, произошла трагедия, которая потрясла весь спортивный мир – разбился самолет с хоккейной командой ярославского «Локомотива».
В результате катастрофы погибли 44 человека.
ФК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память ярославским «железнодорожникам», – сказано в сообщении клуба Мир РПЛ.
7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
