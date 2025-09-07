ФК «Локомотив» об авиакатастрофе под Ярославлем в 2011-м: «Трагедия, потрясшая весь спортивный мир. Глубокие соболезнования родным и близким погибших»

ФК «Локомотив» высказался об авиакатастрофе под Ярославлем в 2011 году.

Самолет, на котором хоккейный клуб «Локомотив » вылетел в Минск, разбился близ ярославского аэропорта Туношна. «7 сентября 2011 года, четырнадцать лет назад, произошла трагедия, которая потрясла весь спортивный мир – разбился самолет с хоккейной командой ярославского «Локомотива». В результате катастрофы погибли 44 человека. ФК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память ярославским «железнодорожникам», – сказано в сообщении клуба Мир РПЛ. 7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму