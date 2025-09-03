Генменеджер «Ак Барса» о долгих переговорах по обмену прав на Денисенко: «Сложно было с «Локомотивом». Благодарность им, что выдержали определенный диалог»
В конце августа казанцы выменяли права на 25-летнего форварда у «Локомотива», а во вторник подписали с ним однолетний контракт.
– Эпопея с трансфером Денисенко шла почти два месяца, почему так все затянулось?
– Да, действительно, как кажется – затянулось. В первую очередь сложно было с «Локомотивом», им благодарность, что они выдержали определенный диалог с нами. Потому что их пожелания и наши возможности чуть‑чуть расходились.
Мы предлагали разные варианты обмена, в том числе трехсторонние, наверное, поэтому сделка и затянулась на месяц‑полтора. После обмена прав шла торговля с представителем игрока, буквально вчера вечером ее завершили.
– Денисенко не станет вторым [Евгением] Свечниковым?
– Григория мы давно смотрели, думаю, через работу он выйдет на очень хороший уровень, – сказал Марат Валиуллин.