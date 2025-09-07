Премьер-министр Канады о смерти Драйдена: «Он был великим канадцем – мало кто сделал больше ради страны. Покойся с миром»
Премьер-министр Канады прокомментировал смерть Кена Драйдена.
Шестикратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Монреаля» и члену Зала хоккейной славы было 78 лет.
«В свое время я стал вратарем благодаря Драйдену, хотя так и не научился опираться на клюшку, как он, не говоря о том, чтобы не пускать шайбу в сетку.
Его возвращение в университет на пике карьеры показало, как важно сохранять равновесие в жизни. А после окончания выступлений в хоккее, он продемонстрировал ценность служения обществу.
Мало кто из канадцев сделал больше ради нашей страны. Кен Драйден был великим канадцем. И лучшим. Покойся с миром», – сказал премьер-министр Канады Марк Карни.
Умер Кен Драйден. Ни один вратарь не врывался в НХЛ так, как он
