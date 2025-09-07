  • Спортс
  Гатиятулин о Биро и Калынаке: «Планировались в «Витязь» изначально. Знали, что они приедут в Россию, поэтому и подписали»
Гатиятулин о Биро и Калынаке: «Планировались в «Витязь» изначально. Знали, что они приедут в Россию, поэтому и подписали»

Анвар Гатиятулин оценил канадских новичков «Ак Барса».

– Довольны канадскими легионерами Биро и Калынаком, которых подписали?

– Когда у нас появился вариант с этими ребятами, все осознавали, что это универсальные хоккеисты с опытом, с хорошим набором навыков. Мы их планировали взять и закрыть определенные позиции. Я доволен их адаптацией на сегодняшний день.

Калынаку требуется больше времени, чтобы после Финляндии привыкнуть к другой площадке, другому хоккею, но процесс идет. Мастерство у него есть. Что касается Биро, он может сыграть и на фланге, и в центре. Это очень важный момент.

Биро проделывает много полезной работы. Тот же Петан в основном играл по чистому льду, мастерства было много, но в обороне он не всегда отрабатывал. К тому же были и другие вопросы по Петану, особенно после его травмы. То у него что-то болит, то не болит… До травмы и после травмы это были два разных игрока.

Согласен, что у Биро не самые большие габариты, но он идет в борьбу и выдерживает ее. Если сравнивать с Петаном, то Ник мог в какой-то момент мог пойти в борьбу, а потом остановиться и не доиграть.

– А как нашли их?

– Думаю, не секрет, что изначально они планировались в «Витязь». Здесь надо пояснить, что по легионерам иногда бывают очень интересные ситуации. Агенты предлагают определенного игрока, начинаем изучать. А чтобы просмотреть предметно одного игрока, уходит, допустим, день. Ты изучаешь варианты, выбираешь определенного игрока, а в итоге оказывается, что к конкретным переговорам он еще не готов.

Если вы помните, в прошлом сезоне мы долго искали праворукого центрального иностранца, но не сложилось. Поэтому сейчас решили не рисковать, знали точно, что Биро и Калынак приедут в Россию, поэтому и подписали их, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.



Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
