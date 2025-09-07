Анвар Гатиятулин: «Ак Барс» – претендент на Кубок Гагарина. Не вижу в КХЛ команды-мечты, которую невозможно обыграть»

Анвар Гатиятулин заявил, что «Ак Барс» является претендентом на Кубок Гагарина.

– Чего ждать болельщикам от «Ак Барса» в этом году?

– «Ак Барс » – претендент на Кубок.

– С нынешним составом тоже?

– Да. Болельщики привыкли, что «Ак Барс» всегда берет громкие имена, но, повторю, этим летом были другие задачи. Да и вообще скупка звезд – это не гарант успеха.

Я не вижу у нас в лиге команды-мечты, которую невозможно было бы обыграть. У каждой команды есть свои козыри, у нас они тоже есть. Задача тренерского штаба – находить слабые места соперников и помогать игрокам воплощать задуманное на льду.

Трансферная кампания продолжается – по мере необходимости будем закрывать позиции, тем более дедлайн переходов продлили. Будем смотреть. Надо понимать, что каждый новый сезон может складываться для игроков по-разному. Стараемся видеть по тренировкам, на кого можно сделать ставку, кому дать более важную роль.

В прошлом сезоне понимали, что Галимов готов выйти на другой уровень, но могли ли предсказать, что он столько забьет? Сейчас вижу, что все болельщики, пресса гадают, а выйдет ли у него второй такой же сезон, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .

Гатиятулин о Лямкине: «Игрок НХЛ по уровню таланта и при правильном подходе. В «Ак Барсе» у всех есть потенциал»