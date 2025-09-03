Гатиятулин об «Ак Барсе»: «Сохранили костяк, точечно укрепились. Стремимся выступить как можно успешнее, приложим все усилия»
Анвар Гатиятулин отметил, что в «Ак Барсе» удалось сохранить костяк команды.
3 сентября раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса».
В собрании принял участие генеральный директор «Татнефти» и президент «Ак Барса» Наиль Маганов.
«Рустам Нургалиевич, Наиль Ульфатович, хочу поблагодарить вас за внимание и условия, которые созданы для нас. Завершили предсезонную подготовку, сохранили костяк команды, точечно укрепились.
Появились новые ребята, в чемпионате узнаем, что ждать друг от друга, кто и как реагирует на разные ситуации.
Стремимся выступить как можно успешнее и порадовать наших болельщиков, приложим все усилия», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на встрече.
