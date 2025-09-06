СКА пропустил 6 шайб от «Шанхая» за 2 периода, три – за полторы минуты. Ларионов заменил Иванова на Плешкова на 36-й

СКА пропустил 6 шайб от «Шанхай Дрэгонс» за 2 периода.

Команда под руководством Игоря Ларионова противостоит китайскому клубу (3:6 , перерыв) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде при счете 3:3 СКА пропустил 3 шайбы за 1 минуту и 23 секунды. После чего Ларионов на 36-й минуте заменил вратаря Сергея Иванова на Артемия Плешкова .