СКА пропустил 6 шайб от «Шанхая» за 2 периода, три – за полторы минуты. Ларионов заменил Иванова на Плешкова на 36-й

СКА пропустил 6 шайб от «Шанхай Дрэгонс» за 2 периода.
Команда под руководством Игоря Ларионова противостоит китайскому клубу (3:6, перерыв) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде при счете 3:3 СКА пропустил 3 шайбы за 1 минуту и 23 секунды. После чего Ларионов на 36-й минуте заменил вратаря Сергея Иванова на Артемия Плешкова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
