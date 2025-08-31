Кудашов про 1:6 от «Шанхая»: «Противный счет. «Динамо» нужна была такая игра, не все связки успели проверить, но получили ответы – по игрокам, сочетаниям, рисунку»
Алексей Кудашов высказался о выступлении «Динамо» на Кубке мэра Москвы.
В воскресенье бело-голубые проиграли «Шанхаю» со счетом 1:6 в матче за 3-е место на предсезонном турнире.
«Счет, конечно, противный. Но эта игра была нужна нам, чтобы на ряд вопросов получить ответы. И по поводу игроков, и по поводу тактических моментов. Несколько моментов сегодня проверили, и надеюсь, что получили исчерпывающие ответы.
Хотелось бы лучшего, потому что выпало у нас несколько игроков на сегодняшнюю игру. Скажем так, не все связки успели проверить. Но ответы на некоторые вопросы сегодня получили – и по игрокам, и по сочетаниям, и вообще по рисунку.
Пока не знаю, что с Пакеттом. Сейчас посмотрим. Дай бог, что ничего серьезного», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
