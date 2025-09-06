Паркер Фу забил первый гол «Шанхая» в КХЛ – в матче против СКА

Паркер Фу стал автором первого гола «Шанхай Дрэгонс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Китайский клуб под руководством тренера Жерара Галлана принимает СКА (2:2 , первый период).

26-летний форвард «Шанхая» Паркер Фу стал автором первого гола команды в КХЛ .

Напомним, в это межсезонье «Куньлунь» был переименован в «Шанхай Дрэгонс » и переехал в Санкт-Петербург на «СКА-Арену» из Мытищ.