Паркер Фу забил первый гол «Шанхая» в КХЛ – в матче против СКА
Паркер Фу стал автором первого гола «Шанхай Дрэгонс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Китайский клуб под руководством тренера Жерара Галлана принимает СКА (2:2, первый период).
26-летний форвард «Шанхая» Паркер Фу стал автором первого гола команды в КХЛ.
Напомним, в это межсезонье «Куньлунь» был переименован в «Шанхай Дрэгонс» и переехал в Санкт-Петербург на «СКА-Арену» из Мытищ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости