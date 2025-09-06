«Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!» Болельщики ЦСКА вывесили баннер в адрес Никитина во время матча с «Динамо»
Болельщики ЦСКА показали баннер в честь Игоря Никитина на матче с «Динамо».
Армейский клуб принимает бело-голубых (4:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Болельщики ЦСКА на трибуне развернули баннер, на котором обратились к главного тренеру Игорю Никитину: «Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!»
Напомним, 52-летний специалист вернулся в московский клуб в это межсезонье после четырех сезонов во главе «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
