«Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!» Болельщики ЦСКА вывесили баннер в адрес Никитина во время матча с «Динамо»

Болельщики ЦСКА показали баннер в честь Игоря Никитина на матче с «Динамо».

Армейский клуб принимает бело-голубых (4:1 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Болельщики ЦСКА на трибуне развернули баннер, на котором обратились к главного тренеру Игорю Никитину: «Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!»

Напомним, 52-летний специалист вернулся в московский клуб в это межсезонье после четырех сезонов во главе «Локомотива».