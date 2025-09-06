«Шанхай» о матче со СКА: «Всех пришедших ждет возможность попробовать блюда китайской кухни. Долой скучные сосиски в тесте! Вперед, цзяоцзи!»

«Шанхай Дрэгонс» предложит болельщикам китайскую кухню в матче со СКА.

Китайская команда под руководством Жерара Галлана сегодня на «СКА-Арене» проведет матч Фонбет чемпионата КХЛ против СКА.

«Не забывайте – мы китайский клуб КХЛ, с гордостью представляем свои традиции и культуру.

На матче 6 сентября всех пришедших ждет уникальная возможность попробовать блюда китайской кухни.

Долой скучные сосиски в тесте! Вперед, цзяоцзи!» – сообщили в телеграм-канале китайского клуба.

Цзяоцзы – блюдо китайской, японской, корейской кухни, разновидность пельменных изделий; лепятся из теста с начинкой из мяса (чаще всего – свиного фарша) и овощей (чаще всего – капусты), реже – только из мяса