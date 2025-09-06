Ларионов-младший, Голдобин и Плотников – в 3-м звене СКА в матче с «Шанхаем». Зыков, Воробьев и Хайруллин – в 1-м
Игорь Ларионов-младший сыграет в третьем звене в первом матче СКА в сезоне КХЛ.
Тренерский штаб Игоря Ларионова назвал состав команды на первую игру сезона в Фонбет чемпионате КХЛ против «Шанхая».
Тройки атаки петербуржцев выглядят таким образом:
Валентин Зыков – Михаил Воробьев – Марат Хайруллин;
Матвей Поляков – Андрей Локтионов – Рокко Грималди;
Николай Голдобин – Игорь Ларионов-младший – Сергей Плотников;
Владислав Романов – Матвей Короткий – Никита Дишковский.
Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал СКА
