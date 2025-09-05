Морозов после 2:1 «Локомотива» с «Трактором»: «Соперники показали терпеливую, надежную игру на результат. Этот чемпионат войдет в историю уровнем зрелищности и накала»

Алексей Морозов поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Открытия.

Сегодня ярославский клуб обыграл «Трактор » (2:1 Б) в стартовом матче сезона-2025/26 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Поздравляю «Локомотив » с победой в Кубке открытия, а Егора Сурина – с первым голом 18-го сезона КХЛ! Как и в прошлом финале, соперники показали терпеливую и надежную игру, нацеленную на результат.

Уверен, что всех нас ждет очень интересный и непредсказуемый чемпионат – клубы усилились, провели предсезонную подготовку и готовы радовать зрителей красивым хоккеем.

Новый сезон – это время надежд, упорной борьбы и будущих побед. Желаю игрокам уверенности в своих силах, тренерам – мудрых решений и воплощений тактических замыслов, а болельщикам – незабываемых эмоций и веры в свои команды.

Нет сомнений, что предстоящий чемпионат войдет в историю уровнем зрелищности и накала», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.