«Шанхай» не подпишет Николаева и Марина. Клуб ранее пригласил игроков на просмотр (Артур Хайруллин)

«Шанхай» не подпишет полноценные контракты с Марком Мариным и Артемом Николаевым.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее китайский клуб пригласил 29-летнего защитника Марина и 26-летнего нападающего Николаева на просмотр.

В это межсезонье «Адмирал » расторг контракт с Мариным по соглашению сторон, а Николаев покинул дальневосточный клуб по истечении срока соглашения.