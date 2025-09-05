«Шанхай» не подпишет Николаева и Марина. Клуб ранее пригласил игроков на просмотр (Артур Хайруллин)
«Шанхай» не подпишет полноценные контракты с Марком Мариным и Артемом Николаевым.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее китайский клуб пригласил 29-летнего защитника Марина и 26-летнего нападающего Николаева на просмотр.
В это межсезонье «Адмирал» расторг контракт с Мариным по соглашению сторон, а Николаев покинул дальневосточный клуб по истечении срока соглашения.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
