Депутат Валуев допустил, что хоккеистов первыми вернут на турниры: «Наши позиции всегда были сильны, но чиновники более лояльны в этом спорте, может»

Николай Валуев считает, что хоккей может первым вернуться на международную арену.

Депутат Государственной думы ответил на вопрос, в каком игровом виде спорта российские спортсмены вернуться на международную арену в первую очередь

«Тут я вам точно не скажу. Скорее всего, хоккей. Наши позиции не то чтобы там более сильны, они сильны всегда были, но, может быть, чиновники более лояльны именно в этом игровом виде спорта.

И он объединяет огромное количество тех стран, от которых сегодня зависят в том числе олимпийские решения.

Но это мое предположение, я могу быть не прав», – сказал Николай Валуев.