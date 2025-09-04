Депутат Валуев допустил, что хоккеистов первыми вернут на турниры: «Наши позиции всегда были сильны, но чиновники более лояльны в этом спорте, может»
Николай Валуев считает, что хоккей может первым вернуться на международную арену.
Депутат Государственной думы ответил на вопрос, в каком игровом виде спорта российские спортсмены вернуться на международную арену в первую очередь
«Тут я вам точно не скажу. Скорее всего, хоккей. Наши позиции не то чтобы там более сильны, они сильны всегда были, но, может быть, чиновники более лояльны именно в этом игровом виде спорта.
И он объединяет огромное количество тех стран, от которых сегодня зависят в том числе олимпийские решения.
Но это мое предположение, я могу быть не прав», – сказал Николай Валуев.
