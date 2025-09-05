Буцаев о Ливо: «Интересно, как впишется в рисунок игры «Трактора». Товарищеские матчи – не показатель, он лучший бомбардир прошлого сезона»

Вячеслав Буцаев высказался об игре «Локомотива» и «Трактора» за Кубок Открытия.

Сегодня встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив » и финалист розыгрыша «Трактор ». Начало игры – в 19:30.

– В этом матче трудно отдать предпочтение в ту или иную сторону, потому что встречаются два финалиста прошлого сезона. Кубок Открытия – особый кубок. Лично мне будет просто интересно понаблюдать за первым матчем регулярного сезона. Тем более у «Локомотива» новый тренер – Боб Хартли .

– Стиль какой из команд вам больше нравится: дисциплина «Локомотива» или активная игра «Трактора»?

– Мне нравится тот хоккей, который приносит результат. А как команда играет – это второстепенно. Все-таки в кубке побеждает один клуб. Потом уже никто не вспоминает, как команда играла.

В «Тракторе» произошли кадровые изменения, но не стоит говорить наперед, что тот же Ливо еще не вкатился в игру Челябинска. Команда проходила предсезонную подготовку, и до сих пор наигрывает свои варианты.

Товарищеские матчи не показали полной картины, которая будет в сезоне. Ливо – лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата. Будет интересно, как он впишется в рисунок игры, – сказал олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.