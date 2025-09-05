Черкас о СКА: «От Ларионова ждут Кубка. Ему нравится движение команды, но этого недостаточно для победы, мы не легкоатлеты. Есть опасения, что команда пока не в том состоянии»
Петербургский клуб под руководством Игоря Ларионова уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Автомобилисту» (0:1) и занял последнее место на турнире имени Пучкова.
«От Ларионова ждут победы в Кубке Гагарина. Но на сегодняшний день есть опасение, что команда на не находится еще в том состоянии, когда нужно показывать интересный хоккей. Во всяком случае, товарищеские игры эти опасения пока подтверждают.
Ларионову нравится движение команды? Движение движением, а игра игрой. Мы же не легкоатлеты. Если меня выпустить на поле, я-то буду двигаться неплохо. Но дело все в том, что нужно в хоккей играть.
Результативность – это и есть тот класс, те наработки, которые команда должна показывать. А если есть только движение, то этого недостаточно, чтобы выиграть Кубок Гагарина», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.