Никитин об отдыхе: «Пара дней в деревне – то, что заряжает, обнуляет. В любой выходной стараюсь туда с семьей уехать. Картошку наокучивал в детстве, сейчас не особо хочется»

Игорь Никитин рассказал, что любит отдыхать в деревне.

– Из хоккея вы, наверное, не уйдете никогда. Правда, говорили как-то в одном из интервью про любовь к садоводству.

– Нет, не любовь к садоводству, а просто отдохнуть, приехать в деревню. Сейчас для меня пара дней в деревне – это то самое, что заряжает, освежает, обнуляет.

Я вырос в деревне, дом у меня был в деревне, и сейчас родители живут в деревне. В любой выходной я стараюсь туда с семьей уехать.

– Картошку вы копаете?

– Нет, я настолько в детстве, помню, накопался, наокучивался, что как-то вот сейчас этим заниматься не особо хочется, – сказал главный тренер ЦСКА .

