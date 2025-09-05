Никитин о тренерстве: «Кайфую от работы, получаю энергетику, адреналин. В ЦСКА почему вернулся – мне важно состояние драйва, тонуса. Это главный критерий»

Игорь Никитин рассказал, что получает удовольствие от тренерской работы.

– Что должно произойти, чтобы вы себе сказали: моя тренерская карьера состоялась? Может быть, в будущем видите себя менеджером?

– Ну вот я как хоккеист закончил, потому что понял, что уже не получаю удовольствие от игры, а зарабатываю деньги просто.

Я сейчас кайфую от работы, получаю энергетику, адреналин. Почему я и в ЦСКА вернулся – мне важно состояние драйва постоянного, тонуса. Для меня это движущая сила и самый главный критерий, – сказал главный тренер ЦСКА .