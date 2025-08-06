Игорь Бутман о Никитине в ЦСКА: «Хороший тренер, большой профессионал, победитель. Если команда сработается, то ее ждут великие достижения»
Музыкант Игорь Бутман оценил возвращение Игоря Никитина в ЦСКА.
52-летний специалист, выигравший в прошлом сезоне Кубок Гагарина с «Локомотивом», в межсезонье вернулся в московский клуб.
«Тренер – очень важный человек в команде. Никитин – хороший тренер, большой профессионал, я бы назвал его победителем. Если команда сработается, то ее ждут великие достижения.
Прелесть хоккея в том, что если не работает хотя бы одна составляющая – будь то настроение, химия между тренером и командой, настрой перед игрой – то победу очень тяжело заработать», – сказал народный артист России и художественный руководитель Московского джазового оркестра.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
