Борис Ротенберг-младший: «Я считаю футбол спортом номером один в России, а Роман – хоккей. Он пример для меня, профессионал высокой категории, его работу в СКА оценят попозже»

Борис Ротенберг-младший рассказал своем брате Романе Ротенберге.

Роман Ротенберг ранее вошел в состав совета директоров «Динамо» после того, как был уволен с поста главного тренера СКА.

«Я своего брата очень люблю. Он является для меня большим примером, очень много мне помогал в детстве, сейчас мы постоянно на связи.

Честно, он провел огромную работу в Петербурге, думаю, что люди оценят ее чуть-чуть попозже. Сейчас принято решение, что Роман входит в совет директоров хоккейного клуба «Динамо».

Я считаю, что «Динамо» сильно повезло. Роман Борисович – профессионал самой высокой категории. Он умеет добиваться результата, я желаю ему всего самого наилучшего.

Вы сравнили нас. Он сейчас также будет заниматься детско-юношеским хоккеем, я тоже занимаюсь детско-юношеским футболом.

У нас сейчас будет много интересных дискуссий, хотя уже часто дискутируем. Я считаю, что спортом номер один в России является футбол, а Роман Борисович считает, что это хоккей.

У нас бывают дискуссии на эту тему, но повторю, что всегда буду поддерживать своего брата, если что-то нужно от меня, он знает, что я рядом, всегда буду его тылом», – сказал заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива » Борис Ротенберг-младший .