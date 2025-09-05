Локтионов об игре СКА при Ларионове: «Система такая же, как в «Спартаке». Короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу. Все в порядке у нас»

Андрей Локтионов высказался о системе игры СКА при Игоре Ларионове.

– Как вам первая предсезонка под руководством Игоря Ларионова? Есть что-то новое по сравнению с предыдущими вашими командами?

– Да нет, у нас в принципе всегда идет одно и то же. Когда зал, когда игровые упражнения. Отдельные тренировки немножко другие, но в целом все так же. И система игры у Игоря Николаевича такая же, в какую я в предыдущие сезоны играл в «Спартаке», – короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу, не отбрасываться.

Все в порядке у нас, постепенно сыгрываемся с партнерами по команде. Думаю, в хорошем состоянии подойдем к сезону.

– Был вариант остаться в «Спартаке»?

– Мы разговаривали со «Спартаком» по поводу нового контракта, но не договорились. Поэтому теперь я в СКА.

– Чувствуется, что СКА начал новую эпоху, и пока ещё нужно время, чтобы сложилась команда после всех кардинальных перемен в составе, тренерском штабе и руководстве?

– Привыкание идет еще. Новые игроки вливаются в команду, потихонечку притираемся друг к другу, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга.