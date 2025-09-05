Егор Соколов об отъезде из Северной Америки: «В феврале знал, что поеду домой. Сделал все, что мог, но так и не получил шанса»

Егор Соколов заявил, что еще в феврале знал о будущем возвращении в КХЛ.

Нападающий провел в Северной Америке 8 лет. На уровне АХЛ у него 224 (98+126) очка в 312 играх за пять сезонов.

– В последнее время часто стали использовать права на многих игроков, которые играют в Северной Америке, в качестве активов при обменах. Вы следили за тем, кому принадлежат права на вас, пока играли там?

– Да, права всегда были в «Автомобилисте» с того момента, как я уехал в 17 лет. И вот в середине прошлого сезона они оказались в ЦСКА .

Клуб договорился, чтобы получить их, обменяли меня на Гущина . С того момента я начал с ними переговоры и вот подписал контракт. Но они решили обменять мой контракт в «Торпедо».

Понятно, что со мной в этом не советовались. Как говорится, это бизнес: видите, сколько в это межсезонье переходов.

Уже в феврале этого года я знал, что поеду домой. Принял это решение, поскольку сделал в Северной Америке все, что мог, но так и не получил шанса, – сказал форвард «Торпедо » Егор Соколов .

Егор Соколов о КХЛ: «Условия и отношение к тебе в разы лучше, чем в АХЛ. Многие иностранцы гражданство с удовольствием получают. Некоторые вообще насовсем остаться хотят»