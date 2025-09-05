  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Егор Соколов об отъезде из Северной Америки: «В феврале знал, что поеду домой. Сделал все, что мог, но так и не получил шанса»
0

Егор Соколов об отъезде из Северной Америки: «В феврале знал, что поеду домой. Сделал все, что мог, но так и не получил шанса»

Егор Соколов заявил, что еще в феврале знал о будущем возвращении в КХЛ.

Нападающий провел в Северной Америке 8 лет. На уровне АХЛ у него 224 (98+126) очка в 312 играх за пять сезонов.

– В последнее время часто стали использовать права на многих игроков, которые играют в Северной Америке, в качестве активов при обменах. Вы следили за тем, кому принадлежат права на вас, пока играли там?

– Да, права всегда были в «Автомобилисте» с того момента, как я уехал в 17 лет. И вот в середине прошлого сезона они оказались в ЦСКА.

Клуб договорился, чтобы получить их, обменяли меня на Гущина. С того момента я начал с ними переговоры и вот подписал контракт. Но они решили обменять мой контракт в «Торпедо».

Понятно, что со мной в этом не советовались. Как говорится, это бизнес: видите, сколько в это межсезонье переходов.

Уже в феврале этого года я знал, что поеду домой. Принял это решение, поскольку сделал в Северной Америке все, что мог, но так и не получил шанса, – сказал форвард «Торпедо» Егор Соколов.

Егор Соколов о КХЛ: «Условия и отношение к тебе в разы лучше, чем в АХЛ. Многие иностранцы гражданство с удовольствием получают. Некоторые вообще насовсем остаться хотят»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoДаниил Гущин
logoАХЛ
logoЦСКА
logoТорпедо
logoЕгор Соколов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Соколов о КХЛ: «Условия и отношение к тебе в разы лучше, чем в АХЛ. Многие иностранцы гражданство с удовольствием получают. Некоторые вообще насовсем остаться хотят»
2вчера, 06:25
КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»
143 сентября, 04:25
Егор Соколов: «По АХЛ скучать не буду – отдал много времени и сил, но в НХЛ не пробился. Приехал в «Торпедо» готовым игроком, будем прогрессировать»
30 августа, 10:57
Главные новости
КХЛ. «Металлург» примет «Ак Барс», ЦСКА сыграет с «Динамо» Москва, «Шанхай Дрэгонс» против СКА, «Салават» в гостях у «Торпедо»
337 минут назад
Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что надо было пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает моего сына»
8сегодня, 03:55
Гомоляко о КХЛ: «Когда были финны, шведы, был совсем другой уровень. Некоторые наши игроки до этого не дотягивают. Дай бог все наладится в мире, европейцы вернутся»
7вчера, 21:59
«Монреаль» обменял контракт Прайса и пик в 5-м раунде драфта в «Сан-Хосе» на 22-летнего защитника Ларока. Вратарь с кэпхитом 10,5 млн долларов не играл с 2022 года
29вчера, 21:50
Кравцов о Шабанове в НХЛ: «Минимум 50 очков наберет. Не все пока понимают, на что он способен»
5вчера, 21:17
Радулов о Федорове: «Он был моим главным кумиром! Постер с Сергеем в форме «Детройта» висел над кроватью, когда я был ребенком»
1вчера, 20:55
«Калгари» продлил Зари на 3 года с кэпхитом 3,775 млн долларов. У форварда 13+14 в 54 матчах в прошлом сезоне
1вчера, 20:46
Хартли о 2:1 с «Трактором»: «Тяжелый матч, меньшинство у «Локомотива» хорошо отыграло. Уважаю Гру, он отличный тренер, но на скамейке мы соперники»
вчера, 20:18
КХЛ отменила дисквалификацию Мерфи за пропуск церемонии закрытия сезона. Разбирательство по Ливо продолжается, пока форвард допущен к играм
вчера, 20:05
Гру о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Локомотив» убил нас во 2-м периоде, это лучшая команда в лиге. У нас 10 новых игроков, им нужно адаптироваться»
6вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Морозов о Радулове: «Хартли найдет ключик к Александру – будет один из интереснейших тандемов. Если есть «химия» между тренером и лидером, это идет только на пользу»
7 минут назад
Главный арбитр КХЛ: «Просим от судей той высокой концентрации, которая была у них в плей-офф, чтобы выйти на новый уровень качества судейства»
122 минуты назад
Чехович о «Шанхае»: «Цель-минимум – выход в плей-офф. У нас собрался хороший коллектив. Много лидеров и игроков с очень высокими скиллами»
54 минуты назад
Березкин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Темп был сумасшедший. Лично у меня было очень много моментов, которые я не забил»
сегодня, 04:46
Равиль Якубов о «Локомотиве» в Кубке Открытия: «Хартли узнаваем, его команды всегда играют активно, в давление. У Никитина все строилось от обороны, сейчас будет другой хоккей»
сегодня, 04:34
Сурин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Как много раз говорил Хартли – результат будет известен по последней игре, это была только первая. Атмосфера супер»
сегодня, 04:22
Глотов о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Нужно отшлифовать структуру. Буллиты надо исполнять лучше, это мастерство, а не лотерея»
сегодня, 03:45
«Миннесота» пригласила Лисона на просмотр. У 26-летнего экс-форварда «Анахайма» 220 матчей в НХЛ и 54 очка
сегодня, 03:30
Дерек Райан завершил карьеру. Форвард не был выбран на драфте, дебютировал в НХЛ в 29 лет и провел 666 матчей с учетом плей-офф
сегодня, 03:15
«Нью-Джерси» пригласил Георгия Романова, Руни, Гленденинга и Шила на просмотр
вчера, 21:32