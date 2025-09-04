Вениамин Королев о «Спартаке»: «До финала дойдем, если все захотим и будем выполнять тренерскую установку. Все соскучились по хоккею, ждем первую игру»

Вениамин Королев считает, что «Спартак» может выйти в финал Кубка Гагарина-2026.

– Все соскучились по хоккею и сезону. Прошли полную подготовку, сейчас уже ждем первую игру.

– Насколько тяжело дались сборы? С баллонами команда бегала?

– Нет, у нас такого не было. Наши тренеры качественно подходят к сборам. Не сказать, что нагрузки были очень тяжелыми.

– Требования тренерского штаба к команде изменились по сравнению с прошлым сезоном? Увидим что-то новое в тактике команды?

– Нет, все требования те же самые. Ничего с прошлого сезона не изменилось.

– Чувствуете, что команде по силам преодолеть порог второго раунда?

– Конечно, вообще спокойно можем это делать. Да и до финала дойдем, если все захотим и будем выполнять тренерскую установку, – сказал защитник «Спартака» Вениамин Королев.