Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Нас в НХЛ тоже не берут. Ждем окончательного решения Клима. У некоторых клубов есть интерес, но они не торопятся выходить к нам с предложением»

Генменеджер «Авангарда» высказался о будущем Клима Костина.

– Клим Костин в интервью подтвердил слова своего агента, что он сейчас намерен искать варианты в НХЛ и КХЛ не рассматривает. В связи с этим вопрос, планируете ли вы как-то использовать его права, которые есть у «Авангарда» на него или будете ждать?

– Все люди, кто за этим столом, тоже хотят в НХЛ, но, к сожалению, не получается, нас туда тоже не берут. Поэтому ждем решения окончательного Клима.

Я так понимаю, что у некоторых клубов есть интерес к нему, но они также не торопятся выходить с каким-либо предложением к нам, если его статус не определен.

Поэтому, как только он определится, если он будет готов, в первую очередь разговор с нами о возвращении в КХЛ, то обязательно мы с ним все обсудим, проговорим и будет понятно в какую сторону будем двигаться, – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин на пресс-конференции перед стартом сезона.

Костин исключает возвращение в КХЛ: «Хочется еще 3-4 года поиграть на самом высоком уровне. Еще не сказал последнего слова в НХЛ»