  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Нас в НХЛ тоже не берут. Ждем окончательного решения Клима. У некоторых клубов есть интерес, но они не торопятся выходить к нам с предложением»
0

Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Нас в НХЛ тоже не берут. Ждем окончательного решения Клима. У некоторых клубов есть интерес, но они не торопятся выходить к нам с предложением»

Генменеджер «Авангарда» высказался о будущем Клима Костина.

Клим Костин в интервью подтвердил слова своего агента, что он сейчас намерен искать варианты в НХЛ и КХЛ не рассматривает. В связи с этим вопрос, планируете ли вы как-то использовать его права, которые есть у «Авангарда» на него или будете ждать?

– Все люди, кто за этим столом, тоже хотят в НХЛ, но, к сожалению, не получается, нас туда тоже не берут. Поэтому ждем решения окончательного Клима.

Я так понимаю, что у некоторых клубов есть интерес к нему, но они также не торопятся выходить с каким-либо предложением к нам, если его статус не определен.

Поэтому, как только он определится, если он будет готов, в первую очередь разговор с нами о возвращении в КХЛ, то обязательно мы с ним все обсудим, проговорим и будет понятно в какую сторону будем двигаться, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин на пресс-конференции перед стартом сезона.

Костин исключает возвращение в КХЛ: «Хочется еще 3-4 года поиграть на самом высоком уровне. Еще не сказал последнего слова в НХЛ»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
logoКлим Костин
logoАвангард
logoКХЛ
logoАлексей Сопин
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Костин о вариантах в НХЛ: «Ходят слухи, что «Эдмонтон» может сделать предложение – это моя мечта. Место, где я чувствовал себя максимально комфортно и был самим собой»
5вчера, 08:56
Костину не нравится драться в НХЛ: «Считаю унизительным выходить на лед на 4-5 минут только ради мордобоя. Я хоккеист, а не боец без правил»
17вчера, 05:40
Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Появилась информация, что в Америке ряд клубов проявляет интерес. Не исключаю, что он может и на пробный контракт подписаться»
414 августа, 16:30
Главные новости
Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»
229 минут назад
Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России
244 минуты назад
Грималди о СКА: «В Америке у клуба есть репутация, его очень уважают. Я общался с 4-5 игроками, никто из них не был в СКА. И все говорили: «Это лучшая команда»
359 минут назад
Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для «Локомотива» главная задача – правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»
2сегодня, 04:55
Сезон КХЛ стартует! «Локомотив» и «Трактор» сыграют в матче за Кубок Открытия
16сегодня, 04:30
Гендиректор «Авангарда» о черной форме: «Как будто вернулись немножко в прошлое. Выглядит очень брутально и свежо, хотя вроде и шаг назад»
4сегодня, 03:55Фото
Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина – это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018»
19сегодня, 03:40
Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»
5сегодня, 03:22
Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем – увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават», но затем все произошло очень быстро и стихийно»
4вчера, 21:26
«Витязь» погасил долги по зарплате перед игроками за сезон-2024/25 («СЭ»)
3вчера, 21:13
Ко всем новостям
Последние новости
Локтионов об игре СКА при Ларионове: «Система такая же, как в «Спартаке». Короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу. Все в порядке у нас»
119 минут назад
Губернатор Новосибирской области дал напутствие «Сибири»: «Выход в плей-офф – обязательное условие. Дальше – забраться максимально высоко»
сегодня, 04:45
Паутов перешел в «Рязань-ВДВ». У защитника 312 матчей в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 03:10
Сканделла завершил карьеру. 35-летний экс-защитник «Миннесоты» и «Сент-Луиса» провел 14 сезонов в НХЛ
вчера, 21:55
Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для «Металлурга» Владимир – идеально подходящий под стиль Разина игрок»
вчера, 21:39
Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»
вчера, 20:58
Генменеджер «Авангарда» о слухах про Гурьянова: «Он хоккеист высокого уровня. Думаю, он входит в сферу интересов многих клубов»
1вчера, 20:29
Кирилл Фастовский: «Хартли – большой специалист, его приход – положительный момент для КХЛ. И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это имиджевый плюс»
2вчера, 20:14
Александр Черных: «Сочи» хотел взять Щетилина из «Трактора», но не смог из-за «правила трех». Не понимаю, зачем оно нужно. Из-за него игрокам сложно найти команды»
вчера, 19:59
Рябыкин об обмене Акмальдинова: «Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос»
вчера, 19:48