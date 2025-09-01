  • Спортс
4

Звягин о работе в Северной Америке: «Меня предлагали в «Детройт», там не продлили тренера вратарей. NCAA интересна, в АХЛ работать не планировал»

Сергей Звягин рассказал, что мог стать одним из тренеров «Детройта».

– Вы обмолвились про вариант работы в Северной Америке. Это АХЛ?

– В АХЛ я работать не планировал. Варианта в НХЛ как такового не было. Хотя рекомендации по мне отправляли. В «Детройте» тренера вратарей не продлили – меня некоторые люди на эту позицию предлагали.

Также, университетская лига (NCAA – Спортс’‘), уровень которой сейчас очень высок, а инфраструктура зачастую лучше, чем в командах НХЛ. Это достаточно интересно.

– Хартли говорил, что забрал бы вас с Дмитрием Рябыкиным и в НХЛ. Представляли такой сценарий?

– После последнего сезона Хартли в Балашихе Боб сообщил мне, что у него возник вариант с «Детройтом». У меня был еще один год контракта с «Авангардом», но по его условиям я мог не ехать в Омск.

Моя жена из Детройта, я болел за «Ред Уингс» и во времена «Русской пятерки», и когда лидером был Дацюк. Работать в этой команде было бы честью.

В какой-то момент нахлынули эмоции, но в итоге ничего не состоялось. В «Детройт» назначили Дерека Лалонда, который был знаком Стиву Айзерману по «Тампе», – сказал ассистент главного тренера «Локомотива» Сергей Звягин.

Звягин о мнении, что его штаб «чуть не развалил «Авангард»: «Ни на кого ответственность не перекладывал. Команда успешно завершила непростой сезон, был рад за ребят»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
