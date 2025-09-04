Григоренко о КХЛ: «Зачем потолок, если можем в любой момент пойти на понижение? Давайте во всем быть как НХЛ. Не должно быть переподписаний, расторжений»

Михаил Григоренко поделился мыслями о незащищенности контрактов в КХЛ.

– В это межсезонье клубы КХЛ активно расторгают длительные контракты: пятилетний контракт Владимира Ткачева, до этого – четырехлетний контракт Евгения Кузнецова. Вы отработали в СКА всего год из четырех. После этого возможно чувствовать себя защищенным, вступая в новые переговоры?

– Не хочется ничего плохого говорить. Но, предположим, у Володи Ткачева, как пишут в прессе, 120 миллионов в год было по контракту с «Авангардом ». Это 600 миллионов за пять лет.

Выкупили его за сколько? За 30? Получается, никаких гарантий. Мы вводим пол и потолок зарплат, разговоры снова о драфте идут.

То есть понятно, что КХЛ ориентируется на НХЛ. Так давайте во всем быть как НХЛ. Либо мы вообще туда не смотрим и делаем свои правила, либо копируем полностью.

Тогда нужно контракты выкупать по другим правилам, и чтобы зарплата оставалась под потолком зарплат. Если ты подписал контракт, то это незыблемо. Не должно быть переподписаний, расторжений.

В это межсезонье слишком много таких моментов. Что есть контракт, что нет его. Если ты стал не нужен клубу, то ничего с этим не поделаешь.

– Вам в СКА при Ротенберге или уже после его увольнения предлагали переподписать контракт с понижением зарплаты?

– Нет, такого не было.

– Вы готовы такие предложения рассматривать?

– Ну вот что значит пойти на понижение?

– К вам подойдет генеральный менеджер и скажет: «Михаил, мы можем подписать классного игрока, который поможет нам выиграть кубок, но нет возможности вписать его под потолок зарплат. Можешь подвинуться по зарплате ради интересов команды?».

– Немного провокационный вопрос. И сложный.

Наверное, при определенных обстоятельствах это возможно. Например, с разными схемами по бонусам. Но по-хорошему, такого быть не должно.

Зачем тогда потолок зарплат, если мы можем в любой момент пойти на понижение? Пусть будет как в НХЛ: если игрок не нужен – выкупайте его контракт в мае, чтобы он вместе со всеми выходил на рынок свободных агентов. А так, получается, новое руководство пришло и все меняется, забывается.

Вы же хоккейный клуб – такая организация не должна зависеть от отдельно взятых людей, – сказал нападающий «Трактора » Михаил Григоренко.