Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества

Судебные приставы принудительно взыскивают с бывшего хоккеиста Ивана Телегина почти 72 миллиона рублей, в том числе в пользу бывшей жены Пелагеи.

Исполнительные производства о взыскании имущественного характера с Телегина открыты на основании материалов, которые поступили из Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда. Они в том числе касаются раздела совместно нажитого имущества между хоккеистом и Пелагеей, начавшегося после их развода.

Общая сумма взыскиваемого долга с Телегина составляет свыше 71,6 миллиона рублей.

