Потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться для заявки на матч. Сумма кэпхитов 18 полевых игроков и 2 вратарей не должна его превышать (ESPN)

Потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться для заявки на матч.

Ранее стало известно, что НХЛ и Ассоциация игроков договорились ввести ограничение по зарплатам в плей-офф уже с сезона-2025/26.

Оно было согласовано в рамках переговоров по новому коллективному соглашению, которое в основном вступит в силу с сезона-2026/27.

Ранее в плей-офф не было потолка зарплат, что позволяло командам вводить в состав вернувшихся после травм игроков, не опасаясь его превышения. При этом в регулярном чемпионате они увеличивали платежку, используя место, освобожденное из-за травм.

По данным ESPN, новые правила подразумевают, что потолок зарплат в плей-офф должен будет соблюдаться не для всего состава, а для заявки на каждый конкретный матч в Кубке Стэнли.

«С началом плей-офф сумма зарплат игроков может составить условно 130 миллионов долларов, но для 18 [полевых] игроков и двух вратарей, попавших в заявку на матч, она должна соответствовать потолку», – сообщил один из агентов игроков НХЛ.

Отмечается, что за несколько часов до начала матча плей-офф команды должны будут предоставить заявочные списки в Центральный реестр НХЛ.

Сумма кэпхитов (средних зарплат за сезон) игроков, попавших в заявку, не должна превышать верхний предел потолка зарплат (для каждой команды он может отличаться – с учетом возможных штрафов за выкуп, бонусов за достижения и так далее).

Напомним, что в сезоне-2025/26 потолок зарплат составит 95,5 миллиона долларов на команду.